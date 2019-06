(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2019 Nugnes lascia il M5s: "Spero in una separazione pacifica, vado per la mia strada" La senatrice Paola Nugnes dopo aver annunciato l'intenzione di lasciare il Movimento 5 stelle e di voler passare al Gruppo Misto: "Voglio lasciar decantare questa situazione perché ho fatto le mie dichiarazioni. Aspetto di sapere quali sono le conseguenze e le decisioni che verranno prese dall'altra parte perché c'è la volontà di fare una conciliazione, di lasciarsi in pace e di non dover muoversi diversamente. Io ci terrei molto di conservare rapporti pacifici, anche nella competizione politica perché si si è visto quest'anno che ormai le visioni politiche e le posizioni su molti provvedimenti hanno avuto una divergenza. Io sicuramente saprò valutare sempre con contentezza tutti i provvedimenti che andranno nella linea del nostro programma e lo saprò riconoscere, però voglio poter fare un'opposizione libera e anche scevra dalla responsabilità di parlare a nome del movimento perché a questo punto non posso parlare più a nome del M5s al Governo, perché il movimento al Governo - che non rappresenta tutto il Movimento nel Paese - diverge da quelle che erano le nostre visioni. Quindi è legittimo cambiare idea, quindi vadano per la loro strada, io vorrei andare per la mia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev